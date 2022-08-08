Американцы захотели снижения масштабов иммиграции

Gallup: 38 процентов американцев захотели сокращения масштабов иммиграции

Как минимум 38 процентов жителей США хотят сокращения иммиграции. Об это говорят результат исследования компании Gallup, с которыми ознакомились в ТАСС.

Сообщается, что это рекордный показатель с 2014 года, однако тогда сокращения иммиграции хотел 41 процент населения Соединенных Штатов. При этом за рост потока иммигрантов выступили 27 процентов опрошенных, а сохранения нынешней ситуации пожелал 31 процент.

Плохим явлением иммиграцию назвали 24 процента респондентов. Не согласились с этим 20 процентов. В опросе приняли участие 1013 человек.