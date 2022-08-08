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Грузинский премьер назвал причину военного конфликта 2008 года

Премьер Грузии Гарибашвили обвинил экс-президента Саакашвили в военном конфликте 2008 года

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причину военного конфликта 2008 года, его слова приводит ТАСС.

«Безрассудная политика бывшего президента [Михаила] Саакашвили, его непросчитанные, провокационные шаги обусловили то, что они не смогли избежать эту трагическую войну», — сказал политик, обвинив экс-главу и его команду в предательстве грузинского народа.

Гарибашвили также захотел вернуть территории республики, об этом он заявил по случаю 14-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии. По его словам, для этой цели страна выберет мирную и разумную политику.

В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале спецоперации по принуждению Тбилиси к миру. 12 августа стороны конфликта согласовали условия перемирия. Позже Россия признала независимость Южной Осетии.

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Анастасия Заикина
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