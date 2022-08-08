Премьер Грузии захотел вернуть территории республики

Премьер Грузии Гарибашвили заявил о планах вернуть территории республики мирным путем

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили захотел вернуть территории республики мирным путем. Об этом он написал по случаю 14-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии!» — заявил политик о планах государства.

Ранее МИД Южной Осетии призвал наказать виновных в грузинской агрессии 2008 года. В заявлении ведомства говорится, что в 2008 году Грузия, поправ все международные обязательства и соглашения, начала массированный артиллерийский обстрел югоосетинской спящей столицы и районов республики.

В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале спецоперации по принуждению Тбилиси к миру. 12 августа стороны конфликта согласовали условия перемирия. Позже Россия признала независимость Южной Осетии.