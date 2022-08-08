Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Премьер Грузии захотел вернуть территории республики

Премьер Грузии Гарибашвили заявил о планах вернуть территории республики мирным путем

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили захотел вернуть территории республики мирным путем. Об этом он написал по случаю 14-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии!» — заявил политик о планах государства.

Ранее МИД Южной Осетии призвал наказать виновных в грузинской агрессии 2008 года. В заявлении ведомства говорится, что в 2008 году Грузия, поправ все международные обязательства и соглашения, начала массированный артиллерийский обстрел югоосетинской спящей столицы и районов республики.

В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале спецоперации по принуждению Тбилиси к миру. 12 августа стороны конфликта согласовали условия перемирия. Позже Россия признала независимость Южной Осетии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался об условиях России в ходе спецоперации
Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Медведев порассуждал о «небритом парне в зеленой футболке из Киева»
Москвичам назвали срок окончания дождей
В Турции объяснили решение торговать с Россией в рублях и лирах
Ивлеева рассказала о неудачном кастинге в популярное реалити-шоу
Медведев обвинил США в подготовке грузинского конфликта
На российской трассе произошло смертельное ДТП с самосвалом
Блинкену предрекли провал африканского турне из-за Лаврова
Отец успел среагировать и спас ребенка от гибели под колесами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.