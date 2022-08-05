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В Южной Осетии потребовали наказать виновных в событиях 2008 года

МИД Южной Осетии призвал наказать виновных в грузинской агрессии 2008 года

Фото: Giorgi Abdaladze / Wikimedia

Министерство иностранных дел Южной Осетии призвало наказать виновных в грузинской агрессии 2008 года. В ведомстве заявляют, что участников тех событий до сих пор укрывают власти Грузии, передает РИА Новости.

«Четырнадцать лет назад, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия, поправ все международные обязательства и соглашения, начав с массированного артиллерийского обстрела югоосетинской спящей столицы и районов республики, расположения российских и югоосетинских миротворческих сил, социальных объектов, вторглась на территорию Южной Осетии», — говорится в заявлении МИД республики.

Мировая общественность, отметили в ведомстве, «молча наблюдала за уничтожением осетинского народа и расстрелом миротворцев». Остановить агрессию помогли только решительные действия России, считают в МИД.

«И сегодня, в очередной раз взывая к справедливости, правовой оценке данных деяний и наказанию преступников, укрываемых властями Грузии, мы скорбим об убиенных безвинных жертвах грузинской агрессии, память о которых навсегда останется в наших сердцах», — заключили в ведомстве.

В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале спецоперации по принуждению Тбилиси к миру. 12 августа стороны конфликта согласовали условия перемирия. Позже Россия признала независимость Южной Осетии.

Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в марте заявлял о планах республики провести референдум по вопросу вхождения в состав России. Новый глава республики Алан Гаглоев приостановил указ своего предшественника.

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Алевтина Запольская
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