Умер актер «Кошмара на улице Вязов 2» Клу Гулагер

Актер из фильма «Кошмара на улице Вязов 2» Клу Гулагер умер в возрасте 93 лет

Американский актер и режиссер Клу Гулагер ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что актер умер естественной смертью «в окружении своей любящей семьи».

Гулагер родился в 1928 году в Холденвилле, штат Оклахома. На экранах он дебютировал в 1955 году в одном из эпизодов сериала Omnibus. За 70-летнюю карьеру актер успел сняться в более чем 70 проектах. Среди них — «Верзила», «Последний сеанс», «Кровавое посвящение», «Возвращение живых мертвецов», «Пираньи» и «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди». Одной из последних работ стала картина «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. Гулагер также снял собственный короткометражный фильм «День с мальчиками», который был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» в 1970 году.

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