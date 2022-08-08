Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в ряде регионов

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ на Донбассе, Харьковщине и юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде регионов. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Так, по словам украинского лидера, войска находятся в тяжелом положении на Донбассе, Харьковщине и юге Украины. «Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине», — констатировал он.

15 июня Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ в Донбассе и Харьковской области. До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России высказался о количестве потерь ВСУ. По его словам, в начале конфликта в среднем погибали 100 человек в сутки. Всего, утверждает он, с начала спецоперации украинские войска потеряли около 10 тысяч бойцов.