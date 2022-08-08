В Германии ЕС обвинили в отбирании газа у развивающихся стран

Handelsblatt: ЕС отбирает газ у развивающихся стран, отказываясь от поставок из России

Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран в попытках отказаться от поставок из России. Об этом заявил обозреватель Handelsblatt Матиас Пир.

«Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», — пояснил журналист. В качестве примера о привел проблемы с электроснабжением в Бангладеш и Пакистане.

Так, большая часть танкеров, которые доставляли СПГ в Азию, теперь направляется в Европу, отметил Пир. Однако, по его мнению, ЕС не должен забирать энергоресурсы у других частей света, пытаясь найти альтернативные российским источники. Таким образом, действия стран Европы усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет. Политик подчеркнул, что правительству Германии следует принять эту «горькую правду».