Премьер Саксонии признал неспособность Германии отказаться от газа из России

Премьер Саксонии: Германия не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет. Об этом пишет Zeit.

Политик подчеркнул, что правительству Германии следует принять эту «горькую правду».

В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля Михаэль Кречмер премьер-министр Саксонии

По его словам, граждане в настоящее время не осознают последствий повышения цен на газ. Он добавил, что в ФРГ стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».

Вся наша экономическая система находится под угрозой краха Михаэль Кречмер премьер-министр Саксонии

Премьер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».

Голоса против эмбарго

Ранее Кречмер уже выступал против эмбарго на российские энергоносители. По словам политика, в первую очередь Германии следует озаботиться надежностью поставок — лишь после этого можно приступать к введению ограничений на импорт российского газа.

Прежде чем мы откажемся от контрактов, необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу Михаэль Кречмер премьер-министр Саксонии

До этого президент Ассоциации химической промышленности Германии и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман также назвал неразумными и возмутительными призывы к газовому эмбарго в отношении России.

Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России Кристиан Кулльман президент Ассоциации химической промышленности Германии

По словам Кулльмана, значение природного газа для промышленности ФРГ слишком велико, отказ от топлива из РФ поставит под угрозу ее существование.

Экономическая война с Россией

22 июля депутат бундестага, бывший лидер парламентской фракции Левой партии Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью агентству dpa предрекла возможный крах ФРГ из-за экономической войны с Россией. По ее мнению, Германия не способна выжить без российских энергоносителей на фоне украинского кризиса.

Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо — необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся. Экономическая война разрушит нашу страну, едва ли навредив Путину Сара Вагенкнехт депутат бундестага

Наряду с Сарой Вагенкнехт с премьером Саксонии согласился и другой депутат бундестага, сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла.

Необходимо разрешить кризис на Украине при помощи дипломатии, иначе мы никогда не сможем положить конец санкциям и их катастрофическим последствиям для процветания Германии Тино Хрупалла сопредседатель партии Альтернатива для Германии

Исчерпание санкционных возможностей

По мнению источника издания Le Monde, Европейский союз исчерпал возможности для введения санкций против России. Отмечается, что принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций, в отличие от предыдущих шести, не предполагает никаких серьезных мер. Он призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

Так 27 европейских стран не намерены добровольно лишать себя российского газа. «Они уже пытаются справиться с перебоями в поставках "Газпрома", и хотя Польша и страны Балтии хотели бы пойти на этот шаг, они не собираются подвергать себя такому наказанию», — пишет газета.

Новые санкции в первую очередь призваны скорректировать уже введенные, сделать их более эффективными и по возможности не допустить их обхода. Еще одна цель этих последних ответных мер против Москвы: ЕС хочет присоединиться к решениям G7. Еще в конце июня «Большая семерка» отказалась от российского золота.