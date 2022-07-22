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В бундестаге предрекли крах ФРГ из-за экономической войны с Россией

Депутат бундестага Вагенкнехт предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Депутат бундестага, бывший лидер парламентской фракции Левой партии Бундестага Сара Вагенкнехт предрекла возможный крах ФРГ из-за экономической войны с Россией. С таким прогнозом она выступила в интервью агентству dpa.

По ее мнению, Германия не способна выжить без российских энергоносителей на фоне украинского кризиса.

«Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо — необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся. Экономическая война разрушит нашу страну, едва ли навредив Путину», — заверила Вагенкнехт.

Подобным заявлением политик поддержала заявление премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который ранее выступил против эмбарго на российские энергоносители. По его словам, в первую очередь стране следует озаботиться надежностью поставок — лишь после этого можно приступать к введению ограничений на импорт российского газа.

«Прежде чем мы откажемся от контрактов (...), необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», — заявил Кречмер.

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Марина Совина
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