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Россиянам посоветовали поторопиться с оформлением шенгенских виз

Альянс туристических агентств: россиянам лучше подавать заявления на шенген за три месяца

Фото: Remo Casilli / Reuters

Пока у россиян нет проблем с оформлением туристических шенгенских виз, но гражданам страны лучше не затягивать с подачей заявлений в консульства европейских стран. Об этом «Газете.Ru» сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

По ее словам, в последнее время к теме получения российскими туристами шенгена приковано повышенное внимание. Эксперт пояснила, что пока изменились только даты получения въездного документа.

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В туристической отрасли считают, что путешественникам лучше поторопиться с оформлением визы, «пока ситуация не стала накаляться», поскольку уже сейчас «на туристическом рынке ЕС наблюдаются негативные сигналы». Осипова считает, что самый оптимальный вариант — подавать документы за три месяца до поездки.

Эксперт добавила, что, по неподтвержденной информации, могут вводиться ограничения на получение шенгенских виз для россиян. Также не исключается, что впоследствии визы могут быть доступны только нескольким категориям граждан.

Ранее 8 августа стало известно, что Финляндия задумалась над ограничением транзитного туризма из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам.

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Ксения Жарова
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