Ксения Собчак высмеяла новый стиль Тины Канделаки, надевшей джинсы-трубы и пиджак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла в сети новый стиль заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тины Канделаки словами «завидую красоте». Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Собчак».

Причиной насмешек послужил снимок Канделаки, где она позировала в удлиненных джинсах-трубах серого оттенка и черном пиджаке. Администраторы Telegram-канала «Героиня "Татлера"» отметили, что знаменитость выглядит плохо, несмотря на предполагаемую смену стилиста.

В свою очередь Собчак сыронизировала, что они завидуют медиаменеджеру так же, как и она. «Девочки, какие вы злые… Человек столько денег из "Газпром-медиа" тащит на все эти коротенькие брючки и пестрые жакетики, а вам все плохо… Вы прямо как Собчак — страшно завидуете красоте и грации», — написала телеведущая, дополнив сообщение обозначающими смех эмодзи.

Ранее Собчак оценила новый имидж модели и бывшей девушки Тимати Алены Шишковой, которая подстригла челку. «Пусть бросят камень те, кто никогда не думал, что челка — это хорошая идея», — написала ведущая.