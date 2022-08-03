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Собчак оценила новый имидж бывшей девушки Тимати

Журналистка Ксения Собчак оценила новую прическу бывшей девушки Тимати Алены Шишковой

Фото: @Missalena

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила новый имидж модели и бывшей девушки Тимати Алены Шишковой. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

Известно, что манекенщица изменила прическу, а именно подстригла челку, о чем она рассказала в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Привет, челка», — подписала она сторис.

Собчак, в свою очередь, высказала собственное мнение о новой стрижке девушки. «Пусть бросят камень те, кто никогда не думал, что "челка это хорошая идея"», — заявила ведущая, сопроводив свое мнение скриншотом из аккаунта Шишковой.

В мае Собчак высмеяла приехавшую на Каннский кинофестиваль телеведущую Викторию Боню. Собчак разместила снимок, где на красной дорожке экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позирует в длинном платье голубого оттенка. При этом автор публикации указала на находящихся на заднем плане папарацци, которые не проявляли внимания к гостье мероприятия.

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Карина Черных
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