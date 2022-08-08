Актер Эштон Кутчер чуть не лишился зрения и слуха из-за аутоиммунного заболевания

Актер Эштон Кутчер рассказал о перенесенном аутоиммунном заболевании в эфире шоу National Geographic, отрывок из которого опубликован на YouTube.

По словам актера, он чуть не лишился зрения, слуха и способности ходить. «Два года назад у меня была странная и очень редкая форма васкулита. Она вырубила мне зрение, слух и двигательный аппарат», — сказал он. Кутчер добавил, что ему повезло остаться в живых.

Ранее голливудская пара актеров Эштон Кутчер и Мила Кунис продали свой дом в Беверли Хиллс и переехали в особняк по соседству. Новый коттедж супругов построен специально для них. Теперь Кутчер и Кунис проживают в роскошном доме, располагающемся на территории площадью в 2,4 гектара.