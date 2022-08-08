Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Эштон Кутчер рассказал о перенесенном аутоиммунном заболевании

Актер Эштон Кутчер чуть не лишился зрения и слуха из-за аутоиммунного заболевания
Эштон Кутчер

Эштон Кутчер . Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Актер Эштон Кутчер рассказал о перенесенном аутоиммунном заболевании в эфире шоу National Geographic, отрывок из которого опубликован на YouTube.

По словам актера, он чуть не лишился зрения, слуха и способности ходить. «Два года назад у меня была странная и очень редкая форма васкулита. Она вырубила мне зрение, слух и двигательный аппарат», — сказал он. Кутчер добавил, что ему повезло остаться в живых.

Ранее голливудская пара актеров Эштон Кутчер и Мила Кунис продали свой дом в Беверли Хиллс и переехали в особняк по соседству. Новый коттедж супругов построен специально для них. Теперь Кутчер и Кунис проживают в роскошном доме, располагающемся на территории площадью в 2,4 гектара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
Участники зерновой сделки отказались от атак на корабли
CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о Зеленском
Максим Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме
Эштон Кутчер рассказал о перенесенном аутоиммунном заболевании
В США подсчитали количество массовых перестрелок с начала года
Южная Европа тайно возобновила закупки российской нефти
Тарпищев ответил назвавшему Медведева французским теннисистом депутату
Десятикилограммовую опухоль удалили пациенту подмосковные врачи
Российский режиссер сравнил эмигрировавших артистов с Булгаковым и Гоголем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.