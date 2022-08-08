Магазины косметики «Подружка» выкупил владелец сети «Л'Этуаль»

Владеющая сетью «Л'Этуаль» компания «Алькор и Ко» полностью выкупила «Подружку»

Владелец сети магазинов «Л'Этуаль» компания «Алькор и Ко» полностью купила фирму «Табер Трейд», управляющую сетью магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии «Подружка», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Алькор и Ко».

Речь идет о 10 процентах акций — остальные 90 принадлежат покупателю уже два с половиной года, с января 2020-го.

В пресс-службе при этом уточнили, что с августа в «Табер Трейд» произошли кадровые изменения: одного из основателей компании, Дмитрия Тамурку, на посту гендиректора сменил Станислав Мелингер.

О планах по 100-процентному приобретению оператора «Подружки» СМИ сообщали еще осенью 2019 года. По данным «Интерфакса», ходатайство тогда было удовлетворено, однако по 5 процентов акций осталось у представителей руководства сети.