«Л'Этуаль» захотела поглотить «Подружку»

Парфюмерно-косметическая сеть «Л'Этуаль» захотела приобрести все сетевые магазины косметики «Подружка». Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС).

Одна из крупнейших в России парфюмерно-косметических торговых сетей ООО «Алькор и Ко» («Л'Этуаль») подала ходатайство о покупке 100 процентов долей в компании «Табер трейд» («Подружка») 25 октября. Согласно закону «О защите конкуренции», ходатайство будет рассматриваться в течение 30 дней. При рассмотрении документа заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции сделки, сообщает ФАС.

Гендиректор компании Reed Exhibitions в России Анна Дычева-Смирнова рассказала изданию, что решение «Л'Этуаль» приобрести «Подружку» позволит выйти в сегмент «магазинов у дома». По ее мнению, сделка обеспечит сети рост, быстрый выход на новый рынок и улучшит маржинальность.

«Л'Этуаль» является крупнейшим парфюмерно-косметическим ретейлером в России. В прошлом году его выручка оценивалась в 82,5 миллиарда рублей.

Сеть магазинов «Подружка» открылась в 2005 году, ее учредителем был Михаил Дубинин, один из основателей «Вимм-билль-данна». В 2018 году выручка компании составила 15 миллиардов рублей.

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