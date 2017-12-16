Актриса уличила магазин косметики в клеймении сотрудников

Российская актриса Ксения Алферова пожаловалась на магазин косметики «Л'Этуаль». Она заявила в Instagram, что руководство заставляет продавцов-консультантов разрисовывать себе лица.
«Случайно зашла в магазин Летуаль! Мне помогала красивая, интеллигентная женщина, профессионал своего дела. Меня удивило, что на правой щеке у нее красовалась огромная цифра 16, написанная синей ручкой!» — рассказала Алферова (орфография и пунктуация сохранены).
Артистка поинтересовалась у продавщицы, что означают цифры. «И тут она вся как-то съежилась, опустила глаза и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти цифры означают время окончания акции! Я остолбенела! Не поверила своим ушам! Переспросила! Оглянулась и обомлела! Все продавцы ходили по магазину с цифрами на лице!!!» — возмутилась женщина.
«Это что за ужас, клеймить своих сотрудников! Единственные ассоциации, которые возникают у меня — концлагерь или домашние животные», — подчеркнула Алферова.
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В официальном Instagram сети магазинов косметики разрисованные лица сотрудников называли флешмобом.