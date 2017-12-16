В Киеве отказались исследовать женский оргазм из-за угроз насилия

В Киеве отменили выставку «Искусство женского оргазма» из-за угроз насилия. Об этом в Facebook сообщил организатор мероприятия, производитель презервативов Durex.

«К большому сожалению, нам пришлось принять сложное решение и отменить семидневную выставку после ряда серьезных угроз насилия, связанных с этим мероприятием. Durex гордо выступает за безопасный секс и получение удовольствия, но мы не можем поставить под угрозу безопасность наших потребителей и сотрудников», — говорится в посте.

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Организаторы пообещали продолжить сотрудничество с участниками выставки, чтобы их работы были представлены украинцам.

Некоторые комментаторы высказали сомнение в том, что экспозицию закрыли из-за угроз. «Большего бреда я не слышала. Марш равенства проводить безопасно, а выставку об оргазме — опасно. Бренд, который продает средства защиты, не может обеспечить защиту выставки. Наверное, и новый гель тоже покупать не стоит», — написала одна из пользователей.

«Пока выглядит как привлечение внимания. Никакой конкретики, никаких попыток противостоять», — подчеркнула другая.

В выставке «Искусство женского оргазма» должны были принять участие 15 современных украинских художников, которые исследуют женственность, сексуальность и женский оргазм. На мероприятии планировалось представить картины, скульптуры, фотографии, росписи на тарелках, посвященные интимной теме.

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