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В престижном лицее пошутили про Чечню со свиной головой

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Прокуратура Калининградской области потребовала рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности директора лицея № 49. В учреждении провели мероприятие с запрещенной атрибутикой, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Выяснилось, что в конце октября в лицее в соответствии с утвержденным директором лицеем планом воспитательной работы было проведено традиционное ежегодное посвящение в лицеисты с заявленной темой «субкультура». Трансляцию мероприятия школьники вели в интернете. В частности, были засняты бутылка водки, презервативы, отрезанная свиная голова и подростки в спортивной одежде с надписью на теле «Чечня — это круто».

Прокуратуре пояснили, что заявленные классным руководителем сценарии включали игру в такие субкультуры, как «спортивные болельщики», «рейверы», «граймеры», «готы», «хиппи» и «фрики», и были согласованы с заместителем директора по воспитательной работ и доведены до сведения директора лицея. Но сами конкурсы прошли в отсутствие педагогов, а в качестве реквизитов использовалась запрещенная атрибутика, «в том числе и не отвечающая санитарно-эпидемиологическим нормам».

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что темы праздника «не только не отвечают задачам образовательной организации по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, но прямо нарушают установленный федеральным законодательством запрет на пропаганду и популяризацию распития алкогольных напитков, употребления наркотических веществ, пропаганду суицида». Проверку провели после публикаций в СМИ, которые окрестили игровое посвящение в лицеисты «подростковым шабашем».

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