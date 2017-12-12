Чиновники наказали учителя за речь пожалевшего солдат вермахта школьника

Чиновники Нового Уренгоя нашли ответственных за резонансное выступление десятиклассника Николая Десятниченко в бундестаге. Отчет департамента образования города опубликовал на своей странице в Facebook активист Ростислав Журавлев.

Отмечается, что поездка учеников гимназии №1 в бундестаг и подготовка их речи была самодеятельностью педагогов. Преподавателя немецкого языка, заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе Людмилу Кононенко решено проверить на соответствие занимаемой должности.

В материалах проверки сообщается, что предложение об участии в проекте поступило напрямую к Кононенко, и она самостоятельно приняла решение и начала подготовку учеников. В подготовке использовались материалы, присланные немецкой стороной, что не соответствует внутренним правилам гимназии.

К дисциплинарной ответственности привлечена директор школы Екатерина Кашникова за то, что не согласовала поездку на международное мероприятие с органами власти. Ей объявили выговор.

Проверку в школах Нового Уренгоя и, в частности, в городской гимназии начали после выступления Николая Десятниченко с речью в бундестаге о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве и попал в лагерь для военнопленных. В своем выступлении мальчик отметил, что многие немецкие солдаты «хотели жить мирно и не желали воевать».

Свердловский блогер Сергей Колясников попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить Десятниченко и гимназию на нарушение статьи «Реабилитация нацизма». Кремль вступился за гимназиста.