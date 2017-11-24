Памятник «мальчику Коле из Нового Уренгоя» открыли в Тюмени

В Тюмени на памятник не вернувшимся с войны школьникам прикрепили плакат с гимназистом Николаем Десятниченко, выступившим в бундестаге с сочувственной речью в адрес немецких военнопленных. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал «Свободный радикал».

«Этот памятник стоит для всех тех, кто не знает историю своей родины», — отмечено в подписи к снимку. К мемориалу «мальчику Коле из Нового Уренгоя» предложили возлагать учебники по истории.

Глава управы Центрального административного округа Тюмени Владислав Черкашин сообщил, что сам приедет к памятнику изучить ситуацию. «Сейчас мы все уберем, конечно, это все не санкционировано, разумеется», — рассказал он Ura.ru, добавив, что будут изучены записи с камер.

Представитель местной коммунальной службы рассказала изданию, что два раза за день побывала возле памятника и никаких плакатов там не заметила. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проводится проверка.

23 ноября мать Десятниченко рассказала о проверках в отношении сына и его учебного заведения. До этого губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заступился за школьника, потребовав не путать «понятия популяризации нацизма, в чем его пытаются обвинить, и сострадания к людям». Аналогичную позицию озвучили в Кремле.

19 ноября Десятниченко выступил перед немецкими депутатами с докладом и рассказал о попавшем в плен солдате вермахта, умершем в марте 1943 года. Школьник побывал на братской могиле, где тот похоронен. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать», — сказал он.

Речь гимназиста вызвала дискуссию о допустимости подобных высказываний. На мальчика пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента.