Губернатор Ямала обещал защитить пожалевшего солдат вермахта школьника

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин вступился за новоуренгойского гимназиста Николая Десятниченко, который во время своего выступления в немецком парламенте рассказал о «невинно погибших» солдатах вермахта, сообщает ТАСС.

«Мы с вами не должны путать понятия популяризации нацизма, в чем его пытаются обвинить, и сострадания к людям... Мальчика в обиду никто не даст. У нас достаточно много компетентных органов, которые справятся с этими задачами и проверят все. Если будут виновные — они будут наказаны», — сказал глава региона.

Он добавил, что лично знаком со школьником. По словам Кобылкина, Десятниченко часто участвует в патриотических мероприятиях и побеждал в исторических олимпиадах. Губернатор предположил, что во время выступления в бундестаге подросток мог сильно волноваться и неправильно сформулировать свою идею.

19 ноября школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко выступил с докладом перед немецкими депутатами и рассказал о попавшем в плен солдате вермахта, который умер в марте 1943 года. Гимназист сообщил, что съездил на братскую могилу, где предположительно похоронен военный. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны», — сказал он.

Речь школьника вызвала бурную дискуссию о допустимости подобных высказываний, а свердловский общественник Сергей Колясников даже пожаловался на него в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента.