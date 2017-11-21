Школьник объяснился за речь о невинно погибших солдатах вермахта

Выступавший в бундестаге десятиклассник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко заявил, что его речь могли не так понять, поскольку на опубликованном изначально в сети видео обрезали концовку. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

Молодой человек сообщил, что его полное выступление заняло почти три минуты, а на YouTube выложили запись продолжительностью не более двух минут. Десятниченко указал, что в ролике был обрезан последний абзац. «А там самое важное: то, что я искренне надеюсь, что не будет войн. Они убрали это все. И поэтому вот этот скандал мог и раздуться», — отметил школьник.

«Когда приехали туда, нам сказали: читайте медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить. И (...) у меня гораздо длиннее получилась речь», — пояснил он.

Ранее 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверным обвинять учащегося «в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах».

Десятниченко в ходе траурного митинга в бундестаге рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве и попал в лагерь для военнопленных. Школьник также разыскал место его вероятного захоронения. В своем выступлении мальчик отметил, что многие немецкие солдаты «хотели жить мирно и не желали воевать».

Слова школьника возмутили некоторых общественников. Свердловский блогер Сергей Колясников попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить Десятниченко и Новоуренгойскую гимназию на нарушение статьи «Реабилитация нацизма». Запрос с требованием проверить учителей в Генпрокуратуру также направила группа депутатов.

В свою очередь, мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что слова подростка нельзя расценивать как оправдание фашизма.

Позднее мать школьника рассказала, что в адрес ее сына начали поступать угрозы.