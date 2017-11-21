Кремль вступился за пожалевшего солдата вермахта школьника

В Кремле считают неверным обвинять выступавшего в бундестаге российского школьника в пропаганде нацизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 21 сентября.

«В данном случае, совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. (...) Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным», — сказал Песков.

Десятиклассник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко в ходе траурного митинга в бундестаге рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве и попал в лагерь для военнопленных. Школьник установил, что немецкий солдат вместе с еще двумя тысячами человек мог быть похоронен в братской могиле недалеко от Копейска (Челябинская область) и разыскал захоронение. В своем выступлении Десятниченко отметил, что многие немецкие солдаты «хотели жить мирно и не желали воевать».

Слова школьника возмутили некоторых общественников. Свердловский блогер Сергей Колясников объявил, что попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить Десятниченко и Новоуренгойскую гимназию на нарушение статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»).

В свою очередь, мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что слова подростка об умерших в советском плену немецких военных нельзя расценивать как оправдание фашизма.

Позднее мать школьника заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы.