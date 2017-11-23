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Мать пожалевшего немецких солдат школьника сообщила о давлении со всех сторон

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Николай Десятниченко
Николай Десятниченко

Мать гимназиста из Нового Уренгоя, выступившего в бундестаге с сочувственной речью в адрес немецких военнопленных, Оксана Десятниченко, подтвердила информацию о проверках в отношении сына и гимназии, где он учится. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Да, конечно, проводят комплексные проверки. Со всех сторон. Я не готова сейчас об этом говорить. Я столкнулась с тем, что все то, что я говорю, потом выходит против меня и моего ребенка», — сказала она радиостанции.

В гимназии №1, где учится Николай Десятниченко, также подтвердили, что проводятся проверки. В департаменте образования Нового Уренгоя радиостанции отказались давать комментарии на эту тему.

Десятиклассник Николай Десятниченко в ходе траурного митинга в бундестаге рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве и попал в лагерь для военнопленных. Школьник установил, что немецкий солдат вместе с еще двумя тысячами человек мог быть похоронен в братской могиле недалеко от Копейска (Челябинская область) и разыскал захоронение. В своем выступлении Десятниченко отметил, что многие немецкие солдаты «хотели жить мирно и не желали воевать» и назвал их «невинными жертвами».

Слова школьника возмутили некоторых общественников. Свердловский блогер Сергей Колясников попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить Десятниченко и Новоуренгойскую гимназию на нарушение статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»).

Позднее мать школьника заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы.

В Кремле заступились за школьника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал остановить его травлю.

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