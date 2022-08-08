Россиян предупредили о проблемах из-за потери документов на квартиру

Юрист Балакин заявил, что квартиру могут незаконно продать из-за потери документов

В результате потери документов на квартиру собственник рискует потерять право распоряжаться недвижимостью. О таких проблемах россиян предупредил президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в опасности окажется и сама квартира, на которую могут незаконно составить доверенность и продать. «Всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества», — заявил Балакин.

Юрист уточнил, что в случае потери документов нужно писать заявление в полицию, а также обратиться в Росреестр и МФЦ — ведомства запретят действия с квартирой без личного участия ее владельца. Позже можно будет приступить к восстановлению документов. Тем, кто вступил в право собственности до 31 января 1998 года, следует обратиться в БТИ, а остальным — в Росреестр.

Ранее партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова объяснила, что продать ипотечную квартиру можно через банк-залогодержатель или другую кредитную организацию, предварительно погасив долг самостоятельно. Эксперт назвала этот вариант самым безопасным, так как всю сделку контролирует банк.