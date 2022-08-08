Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиян предупредили о проблемах из-за потери документов на квартиру

Юрист Балакин заявил, что квартиру могут незаконно продать из-за потери документов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В результате потери документов на квартиру собственник рискует потерять право распоряжаться недвижимостью. О таких проблемах россиян предупредил президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в опасности окажется и сама квартира, на которую могут незаконно составить доверенность и продать. «Всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества», — заявил Балакин.

Юрист уточнил, что в случае потери документов нужно писать заявление в полицию, а также обратиться в Росреестр и МФЦ — ведомства запретят действия с квартирой без личного участия ее владельца. Позже можно будет приступить к восстановлению документов. Тем, кто вступил в право собственности до 31 января 1998 года, следует обратиться в БТИ, а остальным — в Росреестр.

Ранее партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова объяснила, что продать ипотечную квартиру можно через банк-залогодержатель или другую кредитную организацию, предварительно погасив долг самостоятельно. Эксперт назвала этот вариант самым безопасным, так как всю сделку контролирует банк.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
После ЧП с провалившимися в коллектор рабочими возбудили уголовное дело
В Совфеде объявили о потере доверия к ЕС из-за конфискации имущества
Обнаружено побуждающее мышцы к восстановлению соединение
В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту
Прокуратура потребовала расследования гибели рабочих в московском коллекторе
Российского миллиардера Редькина осудили за застреленного вместо медведя мужчину
В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводков
Признаком серьезного заболевания мужчины стали мерещащиеся ему собаки
Россиян предупредили о проблемах из-за потери документов на квартиру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.