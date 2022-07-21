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Россиянам разъяснили правила продажи ипотечной квартиры

Юрист Петрикова: продать ипотечную квартиру можно через банк-залогодержатель

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Продать ипотечную квартиру можно через банк-залогодержатель или другую кредитную организацию, предварительно погасив долг самостоятельно. Правила продажи подобной недвижимости россиянам разъяснила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова, пишет Life.ru.

«Первый и самый распространенный способ продажи ипотечной квартиры — через банк-залогодержатель. Продавец находит покупателя либо с живыми деньгами, либо того, кто готов оформить ипотечный кредит в том же банке. Они согласуют с банком схему сделки. Покупатель в момент продажи либо сразу гасит весь кредит, если у него достаточно денег, либо по факту становится заемщиком вместо продавца», — пояснила эксперт.

По словам специалистки, в этом случае продавец получает на руки сумму за вычетом кредита, а покупатель начнет выплачивать ипотеку за уже принадлежащую ему квартиру. Петрикова назвала этот вариант самым безопасным, так как всю сделку контролирует банк. Эксперт добавила, что сделку можно провести и между разными банками, однако это скорее исключение из правил.

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Другой способ продать ипотечную квартиру — самостоятельно погасить задолженность перед банком, сняв таким образом обременение с жилья, и продать его без каких-либо особых условий. Третьим вариантом Петрикова назвала погашение ипотеки вырученными от продажи квартиры деньгами. Однако такой способ — самый ненадежный для покупателя, пояснила специалистка.

Ранее россиян предупредили о риске внезапно оказаться должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг. В подобной ситуации могут оказаться граждане, не обновившие настройки автоплатежа после изменения тарифов, получившие квартиру в наследство или после развода.

Нина Ташевская
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