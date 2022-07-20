Россиян предупредили о риске внезапно оказаться должниками за ЖКУ

РИА Новости: внезапно получить задолженность по ЖКУ можно из-за настроек автоплатежа

Внезапно получить задолженность за жилье россияне могут из-за сбившихся настроек автоплатежа, при разводе или получении наследства. О рисках оказаться неплательщиком по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) предупредили опрошенные РИА Новости эксперты.

Самый распространенный случай образования просрочки, по словам специалистов, — когда подключен автоплатеж на определенную сумму, каждый месяц она исправно списывается со счета, и человек живет, не думая об оплате услуг. Однако платеж может вырасти при изменении тарифов — при неизменных настройках разница не будет доплачиваться, и образуется задолженность.

У автоплатежа также может кончиться срок, может появиться необходимость установить обновления по новым правилам банка. Если клиент вовремя не узнал об изменениях, он может думать, что деньги на оплату регулярно уходят в нужном объеме, и не будет подозревать о накоплении долга.

Чтобы избежать проблем с автоплатежами, эксперты посоветовали хотя бы раз в квартал отслеживать начисления. Кроме того, можно привязать услугу не к фиксированной сумме, а к указанному в квитанции значению. Если настройки устарели, необходимо оплатить долг сразу после обнаружения, а затем обновить автоплатеж.

Другим вариантом накопления долга по ЖКУ специалисты назвали совершение оплаты в последний день — так деньги поступают на счет управляющей компании позднее указанного в квитанции срока, поскольку банковские переводы могут идти до трех рабочих дней.

«В этом случае вы увидите долг в личном кабинете или в квитанции за следующий месяц», — пояснил заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов и добавил, что ситуация не является критичной, и через месяц долга уже не будет. Однако эксперт порекомендовал хранить все данные об оплате за последние три года — их можно будет предъявить УК как доказательство отсутствия задолженности.

Помимо этого, долг может возникнуть при перерасчете УК коммунальных услуг — например, за отопление. Обычно это делают в первом квартале года, когда сверяют полученный результат с фактически потребленным за год количеством тепла. В результате УК либо возвращает полученную разницу, либо просит доплатить. Если собственник не согласен с таким решением и не платит — появляется задолженность. «Если пришел перерасчет, с которым вы не согласны, сразу обращайтесь в управляющую компанию. Как правило, в этом случае дело заканчивается просто сверкой счетов», — посоветовал Костянов.

Неожиданно стать должником также можно при получении квартиры в наследство, предупредили эксперты: долги предыдущего собственника в этом случае автоматически перейдут на нового. При этом обязанность по оплате задолженности возникает со дня смерти владельца, а права на жилье наследник получит лишь спустя полгода.

Уточнить наличие долгов за ЖКУ в квартире можно у нотариуса, для этого необходимо обратиться с заявлением о направлении запросов в банки о наличии счетов и задолженностей. По словам адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгении Рыжковой, узнать это можно и самостоятельно в УК или ресурсоснабжающей организации.

При наличии слишком большого долга наследник может отказаться от имущества. «Это касается не только долгов по ЖКХ, но и, например, долгов по кредитам. То есть нельзя принять наследство в части банковских счетов, но отказаться от ипотечной квартиры», — пояснила партнер практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова.

Получить долг по ЖКУ можно и после развода. Когда квартира находится в совместной собственности, то задолженность делится пополам, а если в долевой, то каждый супруг платит за свою долю, отмечают юристы. В случае, если квартира в собственности одного из супругов, но вся семья в ней проживала, то оплачивать долги за содержание жилого помещения и взносы на капитальный ремонт обязан владелец — все остальные коммунальные платежи оплачивают как собственник, так и совершеннолетние дееспособные члены семьи.

По словам специалистов, сложная ситуация возникнет при наличии оформленной в браке ипотеки — отвечать по этому долгу придется обоим супругам. «В этом случае после развода долг распределяется пропорционально присужденным долям в общем имуществе. К примеру, если один супруг получил две трети в совместной квартире, значит, он и будет выплачивать две трети суммы долга по ипотеке», — подчеркнула юрист ProLegals Полина Дементьева.

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