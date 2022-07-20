Должников за свет заставят установить умные счетчики

Должникам за свет придется устанавливать умные счетчики

В России захотели заставить не оплативших счета за свет граждан установить умные счетчики с дистанционным отключением электроснабжения. Такие поправки к законодательству разработало Минэнерго, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный в Telegram-канале «СоветБезРынка».

Должникам придется покупать устройство на собственные деньги. Умный счетчик может обойтись в сумму от 14 до 40 тысяч рублей, установкой будут заниматься гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии и сетевая компания. Если собственник откажется предоставить доступ в помещение, ему грозит штраф.

Мера призвана повысить платежную дисциплину и упростить субъектам энергетики введение ограничений в случае необходимости. Отмечается, что мера затронет только тех, кто в течение года несколько раз получал уведомления об ограничении электроснабжения из-за задолженности.

В мае Минстрой и Росстат назвали размер задолженности россиян за услуги ЖКХ — к концу 2021 года сумма превысила триллион рублей. Учитывались долги населения, отдельных предприятий и организаций. К настоящему моменту уровень оплаты в стране составляет 93,7 процента.