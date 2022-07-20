Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Должников за свет заставят установить умные счетчики

Должникам за свет придется устанавливать умные счетчики

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России захотели заставить не оплативших счета за свет граждан установить умные счетчики с дистанционным отключением электроснабжения. Такие поправки к законодательству разработало Минэнерго, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, опубликованный в Telegram-канале «СоветБезРынка».

Должникам придется покупать устройство на собственные деньги. Умный счетчик может обойтись в сумму от 14 до 40 тысяч рублей, установкой будут заниматься гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии и сетевая компания. Если собственник откажется предоставить доступ в помещение, ему грозит штраф.

Мера призвана повысить платежную дисциплину и упростить субъектам энергетики введение ограничений в случае необходимости. Отмечается, что мера затронет только тех, кто в течение года несколько раз получал уведомления об ограничении электроснабжения из-за задолженности.

В мае Минстрой и Росстат назвали размер задолженности россиян за услуги ЖКХ — к концу 2021 года сумма превысила триллион рублей. Учитывались долги населения, отдельных предприятий и организаций. К настоящему моменту уровень оплаты в стране составляет 93,7 процента.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
На Украине выявили 45 каналов незаконной переправки призывников за границу
Минобороны отчиталось об уничтожении МиГ-29 и Су-25 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении установки комплекса Harpoon под Одессой
Минобороны отчиталось об ударе по пункту морпехов под Одессой
Россиян захотели ограничить в покупке иностранных акций
Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт
В центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей
Футболист сборной Украины перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Турция захотела платить России за нефть и газ в лирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.