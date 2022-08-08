Лукашенко заявил о готовности Польши присоединить соседние страны

Александр Лукашенко заявил о готовности Польши «проглотить» всю Белоруссию и часть Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша готова провести экспансию, присоединив всю Белоруссию и часть Украины, сообщает «Интерфакс» . При этом, по мнению лидера белорусского государства, в самой Польше нет политиков с которыми возможно разговаривать.

«Они (Польша — прим. «Ленты.ру») уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать», — заявил Лукашенко при посещении Миорского металлургического завода.

Президент Белоруссии также высказал свое непонимание негативного настроя Варшавы по отношению к Минску. «Самое агрессивное по отношению к нам государство (Польша — прим. «Ленты.ру»). Не понимаю — зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать. Чего им не хватает? Рейтинг их лидеров уже ниже 30 процентов», — отметил Лукашенко.

Он также объяснил свое видение положения Польши в международных отношениях. По мнению белорусского лидера, польские политики «сели на американскую кобылу и скачут по Европе». «Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают», — резюмировал президент.

1 августа Александр Лукашенко заявил о намерении развить «теснейший» союз с Россией. Это должно произойти, по мнению лидера Белоруссии, при сохранении независимости обеих стран.