Лукашенко заявил о намерении выстроить теснейший союз с Россией

Лукашенко заявил, что союзу Белоруссии и России позавидуют федерации и конфедерации

Минск и Москва наладят теснейшее сотрудничество, о таком намерении заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства», — сказал глава страны.

Ранее лидер государства заявил, что белорусское посольство в России станет вторым правительством. По его словам, новый посол Дмитрий Крутой теперь ответственен за ситуацию в республике, именно поэтому следует грамотно выстроить систему в диппредставительстве.

В понедельник президент Лукашенко назначил Крутого послом республики в России. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации президента Белоруссии и участвовал в «разработке Союзных программ по углублению интеграции».