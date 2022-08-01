Лукашенко назвал белорусское посольство в России вторым правительством

Президент Белоруссии Лукашенко назвал вторым правительством посольство республики в России

Посольство Белоруссии в России станет вторым правительством, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе назначения заместителя главы своей администрации Дмитрия Крутого новым послом. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Хотите не хотите, вы постоянно будете в центре внимания. Посольство в России — это второе правительство», — сказал лидер государства новому послу. В связи с этим Лукашенко назвал экономическую сферу приоритетной.

По его словам, от Крутого зависит не только его жизнь, но и во многом ситуация в республике, именно поэтому следует грамотно выстроить систему в посольстве. Глава страны также упомянул прежнего посла Владимира Семашко, заметив, что он опытный и системный человек, поэтому с белорусским диппредставительством все было в порядке.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом республики в России. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации президента Белоруссии и участвовал в «разработке Союзных программ по углублению интеграции».