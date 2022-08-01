Лукашенко назначил Крутого послом Белоруссии в России

Президент Белоруссии Лукашенко назначил новым послом республики в России Дмитрия Крутого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового посла республики в России. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в РФ был назначен Дмитрий Крутой.

В июле сообщалось, что Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным обсудил по телефону назначение нового дипломатического представителя республики.

Ранее Дмитрий Крутой занимал должность заместителя главы администрации президента Белоруссии и участвовал в «разработке Союзных программ по углублению интеграции». На своем новом посту он сменил Владимира Семашко, занимавшего должность посла республики в России с 2018 года.