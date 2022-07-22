Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Крутой станет послом Белоруссии в России

БЕЛТА: новым послом Белоруссии в России станет Дмитрий Крутой

Фото: Юрий Орешкин / БелТА / ТАСС

Новым послом Белоруссии в России станет Дмитрий Крутой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как сообщает агентство, нового посла по телефону обсудили президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Отмечается, что Минск получил агреман (официальное согласие — прим. «Ленты.ру») Москвы на назначение Крутого.

Ранее Крутой занимал должность заместителя главы администрации президента Белоруссии и занимался «разработкой Союзных программ по углублению интеграции».

С 2018 года должность посла Белоруссии в России занимает Владимир Семашко.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко созвонились. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, а также комплекс вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
Приднестровье предложило Молдавии подписать договор о мире
Чемпион ОИ оценил лишение гражданства решившей выступать за Литву биатлонистки
Московская художница рассказала о своем «живом» паркете
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и Петербурге
На российской дороге насмерть сбили подростка-инвалида
В Приднестровье расценили как угрозу планы Молдавии по модернизации армии
В мясной индустрии ответили на заявления о подорожании курятины
Силовики задержали в Крыму планировавшего воевать на стороне Украины россиянина
Потребительская уверенность в России рекордно упала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.