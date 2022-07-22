Крутой станет послом Белоруссии в России

БЕЛТА: новым послом Белоруссии в России станет Дмитрий Крутой

Новым послом Белоруссии в России станет Дмитрий Крутой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как сообщает агентство, нового посла по телефону обсудили президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Отмечается, что Минск получил агреман (официальное согласие — прим. «Ленты.ру») Москвы на назначение Крутого.

Ранее Крутой занимал должность заместителя главы администрации президента Белоруссии и занимался «разработкой Союзных программ по углублению интеграции».

С 2018 года должность посла Белоруссии в России занимает Владимир Семашко.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко созвонились. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, а также комплекс вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению.