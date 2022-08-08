Оценена степень повреждения Антоновского моста при последнем обстреле ВСУ

Антоновский мост в Херсоне при последнем обстреле ВСУ получил минимальные повреждения

Антоновский мост в Херсоне при последнем обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил минимальные повреждения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«По Антоновскому мосту: масштаб повреждений минимальный, мосту ничего не угрожает. Сделали какое-то количество дырок [в дорожном покрытии моста]», — оценил степень урона Стремоусов.

По его словам, обстрел сооружения велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В понедельник, 8 августа, Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту. Он добавил, что критических разрушений не произошло, несущие элементы транспортного перехода не пострадали.

