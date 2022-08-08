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Миру предрекли появление новых военных блоков после конфликта на Украине

Политолог Леви допустил создание новых военных блоков после конфликта на Украине

Фото: Reuters

После завершения конфликта на Украине перед миром встанет задача создания новой системы обеспечения безопасности. Потому существует вероятность появления новых крупных игроков и даже создания новых альянсов, военных блоков. Такой сценарий в разговоре с «Лентой.ру» допустил политолог Дмитрий Леви.

Турция выступает за справедливый мир на Украине, который рано или поздно наступит. Процесс формирования новой архитектуры безопасности в Европе уже идет, Анкара готова к финальному созданию и оформлению. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

«То, как будет обеспечиваться безопасность в Европе и в мире представляется большой интригой, — сказал Леви. — С одной стороны, у нас есть США, которые не захотят отпускать доминирующую позицию в мировой безопасности и роль мирового жандарма. С другой — мы видим, что мир немного трещит по швам, причем, по швам не всегда управляемым. И здесь доминирующую роль могут начать играть уже такие страны как Китай и Россия. Также начинает сказываться фактор Индии и Африки».

Турция, как считает политолог, справедливо разыгрывает карту государства, сотрудничающего одновременно и с Европой, и с Азией, став проводником между ними. Она позиционирует себя, как инструмент международной безопасности, способный оказать помощь в преодолении различных проблем, в том числе, и экономического характера.

«У президента Турции Реджепа Эрдогана сегодня довольно сложная ситуация в экономике. Отчасти, он сам является причиной этих проблем. Но именно вопрос безопасности способен помочь их преодолеть. Для Турции внешняя безопасность — это вопрос и внутренней политики, — подчеркнул Леви. — Как именно будет выглядеть баланс сил в мире после украинского конфликта, — вопрос открытый. Может, останется НАТО, может, появятся новые блоки. Угадать это невозможно. Многое будет зависеть от развития событий в ближайшие годы, а что-то от случая».

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил об отказе страны поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Он добавил, что в Анкаре еще не получили ответы от этих стран на запросы об экстрадиции лиц, которые причастны к террористической деятельности.

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Наталия Белова
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