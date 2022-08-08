Миру предрекли появление новых военных блоков после конфликта на Украине

Политолог Леви допустил создание новых военных блоков после конфликта на Украине

После завершения конфликта на Украине перед миром встанет задача создания новой системы обеспечения безопасности. Потому существует вероятность появления новых крупных игроков и даже создания новых альянсов, военных блоков. Такой сценарий в разговоре с «Лентой.ру» допустил политолог Дмитрий Леви.

Турция выступает за справедливый мир на Украине, который рано или поздно наступит. Процесс формирования новой архитектуры безопасности в Европе уже идет, Анкара готова к финальному созданию и оформлению. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

«То, как будет обеспечиваться безопасность в Европе и в мире представляется большой интригой, — сказал Леви. — С одной стороны, у нас есть США, которые не захотят отпускать доминирующую позицию в мировой безопасности и роль мирового жандарма. С другой — мы видим, что мир немного трещит по швам, причем, по швам не всегда управляемым. И здесь доминирующую роль могут начать играть уже такие страны как Китай и Россия. Также начинает сказываться фактор Индии и Африки».

Турция, как считает политолог, справедливо разыгрывает карту государства, сотрудничающего одновременно и с Европой, и с Азией, став проводником между ними. Она позиционирует себя, как инструмент международной безопасности, способный оказать помощь в преодолении различных проблем, в том числе, и экономического характера.

«У президента Турции Реджепа Эрдогана сегодня довольно сложная ситуация в экономике. Отчасти, он сам является причиной этих проблем. Но именно вопрос безопасности способен помочь их преодолеть. Для Турции внешняя безопасность — это вопрос и внутренней политики, — подчеркнул Леви. — Как именно будет выглядеть баланс сил в мире после украинского конфликта, — вопрос открытый. Может, останется НАТО, может, появятся новые блоки. Угадать это невозможно. Многое будет зависеть от развития событий в ближайшие годы, а что-то от случая».

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил об отказе страны поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Он добавил, что в Анкаре еще не получили ответы от этих стран на запросы об экстрадиции лиц, которые причастны к террористической деятельности.