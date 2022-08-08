Друг убитого миллиардером на Камчатке посчитал наказание слишком мягким

Друг убитого на Камчатке мужчины не удивился мягкому наказанию для экс-депутата Редькина

Тот факт, что суд приговорил экс-депутата законодательного собрания Камчатского края, миллиардера Игоря Редькина к девяти месяцам ограничения свободы за убийство местного жителя, не вызывает удивления. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил друг погибшего, которого Редькин перепутал с медведем.

По его словам, жена убитого осталась одна с двумя детьми. «А человек даже не раскаивается, вероятнее всего. (...) Мне ничего не известно по поводу желания семьи обжаловать приговор. Возмущение?! Нет! Все было сразу понятно, что судебная система не будет работать должным образом! Человека с медведем перепутать! Смешно!» — выразил сомнения мужчина.

Он пояснил, что убитый Андрей Толстопятов был ростом 170 см, и не заметить или перепутать его с животным было сложно. Он посчитал наказание за убийство слишком мягким.

Ранее 8 августа Усть-Большерецкий районный суд приговорил Редькина к девяти месяцам ограничения свободы. Миллиардер признал вину в убийстве по неосторожности, из-за чего дело рассмотрели в особом порядке.

2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина застрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от миллиардера.