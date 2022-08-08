Российского миллиардера Редькина осудили за застреленного вместо медведя мужчину

Российскому миллиардеру дали девять месяцев ограничения свободы за застреленного мужчину

На Камчатке российский миллиардер и бывший депутат законодательного собрания региона Игорь Редькин осужден за убийство по неосторожности. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, Усть-Большерецкий районный суд приговорил российского рыбопромышленника к девяти месяцам ограничения свободы. Миллиарде признал свою вину в убийстве по неосторожности, из-за чего дело рассмотрели в особом порядке.

2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина отстрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотугодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, что является крупным размером.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от стрелка.

Он объяснил случившееся желанием защитить людей. По его словам, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители. «Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорилось в обращении политика.