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Еще одного российского депутата обвинили в незаконной охоте

СК обвинил бывшего депутата и миллиардера Игоря Редькина в незаконной охоте
Игорь Редькин

Игорь Редькин. Фото: Fishnews.ru

Обвиняемого в убийстве бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края, миллиардера Игоря Редькина также обвинили в незаконной охоте. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

В СК пояснили, что, по версии следствия, депутат 2 августа без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина отстрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотугодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, что является крупным размером.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от стрелка.

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В августе сообщалось, что Редькин признался в том, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. Он добавил, что готов предстать перед судом и понести соответствующее наказание. По некоторым данным, в день преступления он находился в состоянии «сильнейшего алкогольного срыва», ездил по поселку на вездеходе и стрелял из карабина стоимостью более трех миллионов рублей.

Ранее суд запретил подозреваемому в убийстве лося на незаконной охоте депутату Госдумы Валерию Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома с 23:00 до 07:00. Депутат свою вину не признал и пообещал обжаловать запреты. Согласно версии следствия, в ночь на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, которые остановили машину депутата. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Марина Совина
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