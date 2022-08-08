Объяснена мягкость приговора российскому миллиардеру за убийство человека

Baza: миллиардер Редькин заплатил семье убитого им мужчины 30 млн рублей компенсации

Российский миллиардер и бывший депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин заплатил 30 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда семье убитого им человека. Об этом сообщает Baza.

На мягкость приговора в виде девяти месяцев ограничения свободы повлияло добровольное содействие Редькина следственным органам, исключительно положительные характеристики и возмещение вреда родным. Так, супруге застреленного мужчины было переведено 20 миллионов рублей, еще 10 миллионов рублей от экс-депутата получила мать погибшего.

Кроме этого, Редькин возместил ущерб от нелегальной охоты. Сумма не раскрывается.

Наказание он будет отбывать в своем двухэтажном особняке, объясняет издание. На протяжении девяти месяцев ему запрещено менять место жительства и покидать Петропавловск-Камчатский без разрешения компетентных органов, также он должен каждый месяц отмечаться у инспектора уголовно-исполнительной системы.

Ранее 8 августа сообщалось, что Редькин за убийство по неосторожности получил девять месяцев ограничения свободы. 2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина застрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, что является крупным размером.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от стрелка. Миллиардер объяснил случившееся желанием защитить людей. По его словам, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители. «Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорилось в обращении политика.