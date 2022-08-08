В СПЧ оценили мягкий приговор российскому миллиардеру за неосторожное убийство

Член СПЧ Меркачева оценила мягкий приговор миллиардеру Редькину за неосторожное убийство

Приговор российскому миллиардеру и бывшему депутату законодательного собрания Камчатки Игорю Редькину в виде девяти месяцев ограничения свободы за неосторожное убийство человека является «удивительным актом гуманизма и веры Фемиды в исправление конкретного человека». Так оценила мягкость судебного решения член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Меркачева сравнила приговор миллиардеру и московскому студенту, получившему девять лет колонии строгого режима за закладку наркотиков. Она отметила, что молодой человек впервые совершил преступление, раскаялся, прошел лечение от наркомании и во время следствия работал санитаром в тюремной больнице. Она вопрошает, почему у судов разный подход к людям: к одним проявляется гуманизм, а к другим — нет.

Правозащитница указывает, что нельзя такое объяснить тем, что Редькин является богатым человеком и депутатом. При этом она не призывает ужесточить ему наказание, но считает необходимым соблюдать соразмерность при вынесении приговоров. Меркачева выразила надежду, что миллиардер будет пожизненно помогать семье убитого им мужчины.

Ранее сообщалось, что Редькин заплатил 30 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родным погибшего. Его приговорили за убийство по неосторожности к девяти месяцам ограничения свободы.