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Армения опровергла обвинения Азербайджана в обстрелах на границе

Минобороны Армении опровергло обвинения Азербайджана в обстрелах Лачинского района

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министерство обороны Армении опровергло обвинения Азербайджана в обстрелах на общей границе, передает РИА Новости.

«За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом десять раз», — говорится в заявлении азербайджанского Минобороны. Также отмечается, что шесть ударов пришлись на Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Ереван назвал заявления Баку дезинформацией. В армянском ведомстве объяснили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается относительно стабильной и находится под контролем Вооруженных сил Армении.

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Алевтина Запольская
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