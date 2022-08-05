Азербайджан обвинил Армению в попытках обострить ситуацию в Карабахе

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обострении ситуации в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы (ВС) Армении в попытках обострить ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

В Минобороны заявили, что за минувшие сутки армянские вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции армии Азербайджана. По данным ведомства, три раза обстрел велся со стороны населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов. Остальные девять эпизодов были связаны с огнем из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов.

В Минобороны отметили, что в результате обстрелов армия Азербайджана не понесла потерь среди личного состава и техники. Там также добавили, что подразделениями ВС республики «были приняты адекватные ответные меры».

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев провел со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном телефонные переговоры, во время которых обсудил с ним обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Во время беседы азербайджанский лидер, в частности, обвинил Армению в «очередной военной провокации».