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Президент Азербайджана обсудил обострение в Карабахе с Макроном

Президент Азербайджана Алиев обсудил обострение в Нагорном Карабахе с Эммануэлем Макроном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Во время разговора главы двух государств обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Макрон выразил обеспокоенность напряженной ситуацией в Карабахе, указал на важность продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией и заявил о готовности Франции поддержать продолжение этого диалога.

Алиев в свою очередь обвинил армянскую сторону в «очередной военной провокации» и отметил, что азербайджанским Вооруженным силам удалось ее пресечь, приняв необходимые ответные меры. При этом, по его словам, ответственность за возникшую в регионе напряженность целиком ложится на Ереван.

Азербайджанский лидер также сообщил «о необходимости обеспечения вывода Вооруженных сил Армении и элементов незаконных армянских вооруженных формирований из Карабахского региона Азербайджана» и обвинил соседнюю республику в невыполнении обязательств, взятых в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня.

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Алевтина Запольская
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