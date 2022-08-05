Президент Азербайджана обсудил обострение в Карабахе с Макроном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Во время разговора главы двух государств обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.
Макрон выразил обеспокоенность напряженной ситуацией в Карабахе, указал на важность продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией и заявил о готовности Франции поддержать продолжение этого диалога.
Алиев в свою очередь обвинил армянскую сторону в «очередной военной провокации» и отметил, что азербайджанским Вооруженным силам удалось ее пресечь, приняв необходимые ответные меры. При этом, по его словам, ответственность за возникшую в регионе напряженность целиком ложится на Ереван.
Азербайджанский лидер также сообщил «о необходимости обеспечения вывода Вооруженных сил Армении и элементов незаконных армянских вооруженных формирований из Карабахского региона Азербайджана» и обвинил соседнюю республику в невыполнении обязательств, взятых в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня.