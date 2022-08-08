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Медведев порассуждал о «небритом парне в зеленой футболке из Киева»

Зампред Совбеза Медведев назвал Зеленского «небритым парнем в зеленой футболке из Киева»

Фото: Reuters

Заявления НАТО о политике открытых дверей являются лицемерными, и им не верит даже президент Украины. Об этом в интервью ТАСС порассуждал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который назвал главу Украины «небритым парнем в зеленой футболке из Киева».

По словам Медведева, в своих обещаниях НАТО «брешут, как собаки», так как понимают, что издержки от принятия в Североатлантический альянс таких стран, как Украина, будут колоссальными.

«В альянсе строят невинные рожицы и делают лицемерные заявления (...). И в эти обещания, похоже, перестал верить даже небритый парень в зеленой футболке из Киева», — подытожил Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что будущее Украины сильно отличается от того, каким его видят в Киеве. В качестве иллюстрации своего тезиса политик прикрепил к записи две картинки, на которых изображены карты Украины — по версии Киева и по версии Запада.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Валерий Розенберг
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