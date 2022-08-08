В России перестанут наказывать за продажу смартфонов без российского ПО

Минцифры предложило временно отменить штрафы на продажу смартфонов без российского ПО

В России перестанут наказывать за продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без российского ПО — такую меру предложило Минцифры. Как заявил «Ведомостям» представитель министерства, соответствующий законопроект уже прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Документ вносит поправки в статью 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потребителей») и уже внесен в правительство. 1 апреля 2021 года в России вступил в силу закон о предустановке российского ПО на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. С тех пор эти устройства разрешено продавать лишь после предустановки ряда отечественных приложений — среди них VK, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Мой офис», «Госуслуги», платежная система «Мир» и другие.

Теперь Минцифры предложило «приостановить привлечение к административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительно установленных российских программ в связи с введением требования по параллельному импорту технически сложных товаров». В России разрешен параллельный импорт устройств марок Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, Panasonic, Siemens, Canon, Dell и прочих.

Длительность моратория на штрафы ограничены сроком действия статьи 18 ФЗ №46, которая снимает административную и уголовную ответственность за параллельный импорт до конца года. В настоящее время за реализацию техники без предустановленного российского ПО предполагается штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для сотрудников (должностных лиц), а для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что летом 2022 года россияне начали скупать подержанные смартфоны. О тенденции изданию рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов, уточнив, что спрос на б/у устройства в июне увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с маем. Его слова подтвердили в других крупных сетях, в частности в МТС. В последнее время продажи таких смартфонов начали расти на 50 процентов в штуках ежемесячно. Эксперты объясняют, что рост спроса возник из-за дефицита новых устройств.

