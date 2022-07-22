Россияне начали скупать подержанные смартфоны

«Ъ»: в июне в России вдвое вырос спрос на б/у смартфоны из-за дефицита новых устройств

В июне 2022 года россияне купили более чем вдвое больше подержанных смартфонов, чем в мае, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. Эксперты объясняют, что рост спроса возник из-за дефицита новых устройств.

О тенденции изданию рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов, уточнив, что спрос на б/у устройства увеличился более чем в 2,5 раза. Его слова подтвердили в других крупных сетях, в частности в МТС. В последнее время продажи таких смартфонов начали расти на 50 процентов в штуках ежемесячно.

Выбирая подержанные устройства, россияне отдают предпочтение флагманским моделям разных лет, а также устройствам, характеристики которых близки к флагманам, рассказал представитель «Яндекс.Маркета». «Например, среди iPhone в сегменте ресейла популярны Xr, 11 и более новые модели, а среди Samsung — S10, S20 и S21», — уточнил он.

Причиной роста спроса на б/у смартфоны эксперты назвали нехватку устройств на рынке. Дефицит образовался из-за ухода зарубежных производителей из России на фоне происходящего на Украине. В связи с этим новые смартфоны в России продаются все меньше. По данным «Марвел-Дистрибуции», продажи этой категории в июне упали на 35,5 процента в штуках и на 38,7 процента в деньгах в годовом выражении. Значительный спад также наблюдается в сравнении с предыдущим месяцем.

«Снижение продаж может быть связано в том числе с ростом популярности подержанных устройств. Кроме того, часть спроса мог оттянуть на себя серый рынок смартфонов, данных по которому мы не видим», — рассказал бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин.

Падение спроса на новые устройства происходит на фоне приостановки работы или ухода ряда зарубежных брендов техники и электроники из России после начала спецоперации. Для ликвидации «товарной ямы» в стране начали использовать схему параллельного, серого импорта. В конце мая о начале тестовых закупок товаров в рамках новой схемы открыто заявила сеть «М.Видео».

Ретейлеры начали ввозить в Россию электронику по новой схеме параллельного импорта 23 июня. Всего ассортимент расширился более чем на 100 позиций.