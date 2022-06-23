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Ритейлеры начали ввозить электронику в Россию через серый импорт

«Ъ» сообщил, что ритейлеры начали ввозить электронику в РФ через параллельный импорт

Фото: Unsplash.com

Ритейлеры начали ввозить в Россию электронику по новой схеме, через серый, или параллельный импорт. Одним из первых нововведение подтвердил «Связной», сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах компаний Samsung, Apple, а также игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего ассортимент расширился более чем на сто позиций.

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В «Связном» отметили, что товары, полученные по параллельному импорту, будут на 10-20 процентов дороже аналогов, ввезенных в Россию до начала спецоперации на Украине. По словам президента компании Алексея Вуколова, прежних запасов хватит еще на два-три месяца.

Ритейлер добавил, что предоставляет на новые позиции официальную гарантию и заверил, что проблем с активацией не будет, поскольку они предназначены для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко пояснил, что параллельный импорт абсолютно легален и даже признается правилами Всемирной торговой организации (ВТО), так как в ее принципах заложены свобода международной торговли и недопустимость монополизма на мировом рынке товаров.

21 июня Госдума приняла в третьем чтении закон о легализации параллельного импорта в России. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, целью законопроекта является защита российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против страны.

«Серым» импортом называют ввоз в страну товаров с товарным знаком без разрешения его правообладателя. Такое название процесс получил из-за того, что происходит параллельно с импортом товаров через официальных дилеров.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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