Одежда одной расцветки станет трендом осени

Who What Wear: леопардовый принт на одежде станет трендом осени 2022 года

Редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер заявила, что одежда леопардовой расцветки станет трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, эта расцветка будет пользоваться широкой популярностью в начале следующего сезона. Вещи с таким принтом оказались замечены как в сегменте масс-маркета, так и в коллекциях известных дизайнеров, отметила она. Кроме того, данный тип рисунка выбирают многие знаменитости, в том числе британская писательница, дизайнер, телеведущая и модель Алекса Чанг.

В то же время в списке популярных предметов гардероба осенью окажутся наряды со спущенными рукавами, платья-футляры и шерстяные пончо, добавила журналистка. «Наденьте его поверх рубашки или кашемирового свитера и добавьте сверкающее "теннисное" ожерелье (с камнями одного размера по всей длине украшения), чтобы создать образ, говорящий: "Я — роскошна"», — высказалась она.

В июле Эггенбергер также назвала самые трендовые куртки на осень 2022 года. Так, в список вошли кожаные блейзеры, вдохновленные модой 1990-х годов, бомберы и байкерские куртки. Кроме того, журналистка внесла в перечень актуальных в грядущем сезоне стеганые жакеты в технике пэчворк.