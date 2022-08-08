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Бесплатную для москвичей магистраль продлят

Мэр Москвы Собянин рассказал, что Московский скоростной диаметр продлят до трассы М-12
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России решили сделать длиннее бесплатную для москвичей магистраль. Московский скоростной диаметр продлят от Некрасовки до трассы М-12, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.

«Мы договорились с Минтрансом, "Росавтодором" продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань», — рассказал Собянин. Рассчитывается, что участок будет построен и состыкован с магистралью в конце 2023 года. Новая дорога обеспечит доступ к Подмосковью и позволит улучшить транспортное обслуживание 1,3 миллиона жителей районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, а также подмосковных Люберец и Балашихи.

Строительство первой очереди скоростного диаметра, Северо-Восточной хорды, завершится в 2022 году. Хорда свяжет северные, восточные и южные районы города, протяженность основного хода составит 40 километров. Участок диаметра до М-12 — это трасса из шести полос длиной в пять километров по прямой. Он начнется в районе станции метро «Лухмановская», пройдет через улицы Покровская, Сочинская, Маресьева и вдоль реки Пехорки, а затем соединится с М-12.

В июле Собянин сообщил, что проезд по Московскому скоростному диаметру сделают бесплатным для двух категорий граждан — жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с начала 2023 года введут плату.

Александра Качан
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