Раскрыты подробности об обвиняемом в госизмене россиянине

Cуд продлил срок ареста россиянину Титову по делу о госизмене до 10 ноября

Лефортовский районный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста россиянину Андрею Титову, обвиняемому в госизмене. Подробности дела «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Титов будет находиться в СИЗО до 10 ноября. Изначально его арестовали в одном из российских регионов, после чего этапировали в столицу.

14 июня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жительницу Москвы. Женщину заключили под стражу на два месяца. Спустя месяц Лефортовский суд арестовал по уголовному делу о госизмене вице-президента российско-финской компании Валерия Тимофеева.